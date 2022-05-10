Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da ülke genelinde büyük coşku ile kutlandı.

Bayram Türkiye'de olduğu kadar yurt dışındaki Türk okulları ve Türk kuruluşlarında da kutlandı. O ülkelerden biri de Fransa.





Her milli bayramda görmeye alışık olduğumuz ideolojik bağnazlığın bir örneği bu yıl yurt dışından geldi.





ATATÜRK'E SECDE ETTİRDİLER

Fransa'da bir Türk okulunda, okul aile birliği 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı.





Görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde Türk bayraklarına sarılı çocukların duvardaki Atatürk portresi, Fransa ve Türk bayrağına karşı secde ettikleri görülüyor.

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.