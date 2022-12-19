Fransa ırkçı yüzünü gösterdi! Fransız medyası, Paris'te başından vurularak öldürülen Akın Genç ile ilgili tek haber bile yapmadı

Gurbetçi genç, sokak ortasında saldırıya uğradı. Yürek yakan olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Trabzonlu Akın Genç daha 19 yaşındaydı. Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen gencin en büyük hayali mimarlık okumaktı.







Bu yıl, ülkenin en iyi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı ve eğitimine başladı. Perşembe akşamı okuldan çıktı. Evine yaklaştığı sırada maskeli bir grubun saldırısına uğradı. Yakın mesafeden kafasına sıkılan kurşunla ağır yaralandı. Kurtarılamadı. Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili TAKVİM ilginç detaylara ulaştı. Akın'ın aile yakını Miraç Genç, talihsiz Türk gencinin 4 kişilik maskeli bir grubun saldırısı sonucu öldürüldüğünü anlattı. Şu ifadeleri paylaştı:







Akın, Paris'te doğup büyüdü. Tertemiz melek gibi bir çocuktu. Fransa'nın en iyi mimarlık fakültesinde okuyordu. Saldırganlar hala yakalanamadı ancak 4 kişilik maskeli bir grup olduğunu biliyoruz. Daha önce husumetli olduğu, tartıştığı kimse yoktu. Çünkü Akın kimseyle polemiğe girmezdi. Olaylara dinleyici olurdu her zaman. Ne o kimseye bulaşırdı ne de kimse ona. O yüzden biz de saldırının neden gerçekleştiğini merak ediyoruz.







AKIN GENÇ'İN AİLE YAKINI TAKVİM'E KONUŞTU

Akın Genç'in Trabzon'da yaşayan akrabası Orhan Genç, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. "Akın çok yetenekli, birkaç dil bilen ve birkaç enstrüman çalabilen ender insanlardan bir tanesiydi. Çok üzgünüz, vahim bir olay. Bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.







TÜRKİYE'YE GELECEKTİ

Miraç Genç, Akın'ın en büyük hayalinin Türkiye'de çalışmak olduğunu söyledi. "Okulu bittikten sonra çalışma hayatında bir yerlere gelince Türkiye'ye dönmeyi ve ülkesinde çalışmayı düşünüyordu. Ailesi de Trabzon'a dönmek için Akın'ın okulunu bitirmesini bekliyordu" dedi.







İKİYÜZLÜ MEDYA

Akın Genç, sokak ortasında saldırıya uğradı. Ancak Fransız basını yine ırkçı davrandı! Korkunç olayla ilgili tek bir satır bile yazmadı! Bu durum, ikiyüzlülüklerini bir kez daha kanıtladı. Başka Avrupa'nın sözde 'özgür basını' olmak üzere tüm yetkililere tepki yağdı. Saldırının yaşandığı Aulnay Sous Bois bölgesinin Belediye Başkanı Bruno Beschizza da tepkilerin odağındaydı: Ölen bir Fransız genci olmadığı için mi bu kadar sessizsiniz?







Trabzonspor taraftarı olan Akın Genç, memleketinde toprağa verilecek.