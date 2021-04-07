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Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı

Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı
07.04.2021 09:50
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Türkiye askeri ve teknolojik alanda yaptığı hamlelerle bölgenin yükselen gücü olarak dikkat çekiyor. Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) günümüz savaş taktiklerini değiştirdiğine dikkat çekerek, "SİHA'lar 2020'de Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı." ifadesini kullandı. "Küresel görünüm, askeri SİHA'lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu." değerlendirmesini yapan Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'ları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK'ya karşı kullandığını kaydetti.


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