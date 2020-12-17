FOX TV yalanda sınır tanımıyor: Çin’e giden ilk ihracat trenini Maltepe’de durdurdular!

Yalan ve manipülatif haberin adresi FOX TV'nin bir haberi daha yalan çıktı. FOX TV’nin; 5 Aralık 2020 tarihinde Gulbin Tosun’un sunduğu ana haber bülteninde, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğuna yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. FOX’nin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğunu iddia ettiği tren Çin Korgos’a ulaştı.