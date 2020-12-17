Haberler Video Haber Videoları FOX TV yalanda sınır tanımıyor: Çin’e giden ilk ihracat trenini Maltepe’de durdurdular!

FOX TV yalanda sınır tanımıyor: Çin’e giden ilk ihracat trenini Maltepe’de durdurdular!

FOX TV yalanda sınır tanımıyor: Çin’e giden ilk ihracat trenini Maltepe’de durdurdular!
17.12.2020 19:05
Ana Sayfa 01:13
Antalyaspor 1 - 0 Boluspor
Ana Sayfa 01:01
Çok merak ediliyordu! İşte...
Ana Sayfa 04:12
Dergahı biraya reklam yüzü...
Ana Sayfa 00:54
İlk başta uzaktan yakından...
Ana Sayfa 02:07
Sahte alkol operasyonu!...
Ana Sayfa 00:53
CHP’de bir taciz skandalı...
Ana Sayfa 05:08
Kadın hırsız önce soydu sonra...
Ana Sayfa 00:28
Gece yarısı saldırıya uğradı...
Ana Sayfa 02:19
İranlı muhalif Habib Chaab...
Ana Sayfa 01:42
SGK ve Bağ-kur borcu...
Ana Sayfa 01:21
Çukurova'nın Fekeli'si Kerem...
Ana Sayfa 02:07
Piyasanın kritikleri! Borsa...

Yalan ve manipülatif haberin adresi FOX TV'nin bir haberi daha yalan çıktı. FOX TV’nin; 5 Aralık 2020 tarihinde Gulbin Tosun’un sunduğu ana haber bülteninde, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğuna yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. FOX’nin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğunu iddia ettiği tren Çin Korgos’a ulaştı.


Yalan ve manipülatif haberin adresi FOX TV'nin bir haberi daha yalan çıktı. FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihinde Gulbin Tosun'un sunduğu ana haber bülteninde, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğuna yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. FOX'nin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğunu iddia ettiği tren Çin Korgos'a ulaştı.
Haber Videoları