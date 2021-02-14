FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk çiftçiler üzerinden yaptıkları yalan haberi savundu!

FOX TV'nin "çiftçiler ödeme alamıyor" yalan haberi A Haber tarafından ortaya çıkarılmıştı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Tarım İl Müdürlüğü’nün 2020 yılında çiftçi Fikret Sefa Yeşil’e tarımsal destek ödemelerini yapmasına rağmen yalan haberini savundu. Şentürk, “(Çiftçi Fikret Sefa Yeşil’e) 2019’da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021’de vermemişler” iddiasında bulundu. Şentürk'ün yalanı bir kez daha ortaya çıktı.