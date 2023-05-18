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Fondaş da havlu attı! İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Yurt dışı gezileri fiyaskoydu

Fondaş da havlu attı! İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Yurt dışı gezileri fiyaskoydu
18.05.2023 13:14

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7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalarak büyük bir hezimete uğradı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur öncesi koalisyon umudunu diri tutmaya çalışırken, CHP'ye yakın medyada da isyan bayrakları açılmaya başlandı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ve ABD'de gerçekleştirdiği icazet gezilerini "fiyasko" olarak niteledi. Saymaz, gezileri sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında seyahat eden gazetecilerin arasındaydı.

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