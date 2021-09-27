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Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar

Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar
27.09.2021 13:24
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Fahiş fiyat tartışmalarının gündemi meşgul ettiği şu günlerde sosyal medyaya düşen bir görüntü olay yarattı. Görüntülerde fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzenin çöpe atıldığı görüldü.


Sosyal medya, ne zaman çekildiği bilinmeyen bu görüntüleri konuşuyor. Görüntülerde tonlarca sebzenin çöp döküm sahasına döküldüğü görülüyor.

Olayı görüntüleyen bir vatandaş, duruma tepki göstererek "Bakın arkadaşlar. Şu anda bölgemizde bulunan çöp döküm sahasındayız. Domates, patlıcan, salatalık ve kabaklar bu şekilde çöpe dökülüyor. Ülkemizin 83 milyon vatandaşı bizlerden üretim, yiyecek beklerken ortadaki durum bu şekilde." dedi.

Aynı vatandaş, vatandaş, "Bunlar günah değil mi? Muhtaç olan insanlara ulaştırılması sağlansa daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

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