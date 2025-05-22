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Fırat Nehri’nde korku dolu anlar: Duba restoran sürüklendi
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Fırat Nehri’nde korku dolu anlar: Duba restoran sürüklendi

Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:41:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 01:44:24

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki duba restoranın halatları koptu, yapı içerisindeki müşterilerle birlikte akıntıya kapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle restoran durdurulurken, panik anları kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerinde hizmet veren bir duba restoran, halatlarının kopması sonucu içerisinde müşteriler varken akıntıya kapılarak sürüklendi. Olay, büyük paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde meydana geldi. Fırat Nehri üzerinde sabitlenen duba restoranın halatları bilinmeyen bir nedenle koptu. Restoran, içerisindeki müşterilerle birlikte nehrin akıntısına kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, duba restoranı durdurmak için yoğun çaba harcadı. Bazı vatandaşlar ise halatları tutarak yapının sürüklenmesini önlemeye çalıştı. Sürüklenen duba restoran, nehir üzerindeki balık çiftliğine ait kafeslere çarparak zarar verdi. Panik anları cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında restoran içerisinde bulunan müşteriler, büyük bir korku yaşadı. nİtfaiye ve polis ekiplerinin başarılı müdahalesiyle duba restoran durdurulurken, içerideki vatandaşlar sağ salim tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, restoran ve balık çiftliğinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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