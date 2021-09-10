Haberler Haber Videoları Firari FETÖ'cü Hüseyin Kara'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! 2023'te destek için şartlarını açıkladı

Firari FETÖ'cü Hüseyin Kara'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! 2023'te destek için şartlarını açıkladı

Firari FETÖ'cü Hüseyin Kara'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! 2023'te destek için şartlarını açıkladı
10.09.2021 10:39
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lıların işe iade garantisini yeterli bulmayan FETÖ’cüler yeni beklentilerini sıraladı. FETÖ’nün üst düzey isimlerinden firari Hüseyin Kara, CHP liderine seslenerek “Örgüte ait el konulan tüm işlemleri iade ederseniz size destek veririz” mesajı gönderdi.


CHP, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere destek vermeye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 için FETÖ oylarına göz kırparak KHK'lı FETÖ'cüler için "Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin." demişti.


FETÖ'CÜ HÜSEYİN KARA DESTEK İÇİN ŞARTLARINI AÇIKLADI
FETÖ, CHP'nin KHK sözünden memnun olsa da yetersiz buldu. FETÖ'nün üst düzey isimlerinden firari Hüseyin Kara, CHP heyetine seslenerek "Gasp ettikleri her şeyi, işten attıkları bütün arkadaşlarımızı, kapattıkları bütün müesseseleri hizmete iade etmedikleri müddetçe hocaefendi bir şekilde sulha yanaşmaz" dedi.

Böylece elebaşı Gülen'in seçimlerde CHP'ye destek için el konulan şirketleri de istediği ortaya çıkmış oldu. FETO'nun bu isteğine CHP liderinin nasıl yanıt vereceğini zaman gösterecek.


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