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Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Osman Kaplan yakalandı

Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Osman Kaplan yakalandı
18.11.2021 12:00
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski birinci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan, İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı kayıtsız adreste yakalandı.

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Ankara polisinin çalışmaları sonucunda silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranma kaydı bulunan firari ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Osman Kaplan, İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı adreste yakalandı.

1'İNCİ SINIF FİRARİ FETÖ'CÜ
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Osman Kaplan, İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı kayıtsız adreste gözaltına alındı.

İstanbul'da kayıtsız adresi tespit edilen firari için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan firari Emniyet Müdürü Osman Kaplan yakalanarak gözaltına alındı.


Firari şahsın örgüt içerisinde bağlılığının üst seviyede olduğu, örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle birçok görüşme kaydının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi. Zanlının yakalandığı ve İstanbul'dan Ankara'ya getirildiği öğrenildi.

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