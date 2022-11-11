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Firari FETÖ'cü Bülent Keneş için yolun sonu göründü! İsveç iadesini görüşecek

Firari FETÖ'cü Bülent Keneş için yolun sonu göründü! İsveç iadesini görüşecek
11.11.2022 16:24

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Son dakika haberleri... FETÖ'cü Bülent Keneş için yolun sonu göründü! Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği için sunduğu şartları yerine getirmesini beklerken, İsveç Başbakanı Kristersson bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldi. Erdoğan, FETÖ'cü Bülent Keneş'in adını vererek "Bu teröristin deport edilmesi bizler için önem arz ediyor" dedi. Yaşananlar sonrası İsveç makamları harekete geçti. İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebinin, yakında görüşüleceği bildirildi.

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