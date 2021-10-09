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Firar eden zehir taciri kamyonet kasasında yakalandı

Firar eden zehir taciri kamyonet kasasında yakalandı
09.10.2021 15:59
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İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliyeye girecekken, polislerin elinden firar etti. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı.

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İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliyeye girecekken, polislerin elinden firar etti. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı.


Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi.

ZEHİR TACİRİ GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE GETİRİLDİ
Beşiktaş'ta polisin uyuşturucu sattığı şüphesiyle gözaltına aldığı kişiyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi.


POLİSLERDEN KAÇTI
Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı.

Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu. Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.

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