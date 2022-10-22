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Finlandiya heyeti, teröristlerin iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Finlandiya heyeti, teröristlerin iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor
22.10.2022 13:06

OTOMATİK OYNAT

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Madrid'de gerçekleştirilen NATO Zirvesinde üyelik için Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele ve suçluların iadesi taleplerini içeren mutabakat metnine imza atan İsveç ve Finlandiya, gerekli adımları atmak kaçındı. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan İsveç ve Finlandiya daha ikna edici tutum için harekete geçti. Seçimlerin ardından İsveç'in yeni Başbakanı olan Ulf Kristersson, terörle mücadelede gerekli adımlarım atılacağını söylerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kristersson'u randevu talebini kabul ettiğini açıkladı. Finlandiya cephesi de suçluların iadesini görüşmek adına Türkiye'ye bir heyet gönderileceğini açıkladı. Ayrıntılar Mert Hacıalioğlu aktardı.

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