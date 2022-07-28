Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker (48), oğluna ait Mevlana adlı fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz bezi ile püskürttü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker, "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım." dedi.





Aklına ölüm gelmediğini belirten Peker, "O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" ifadeleriyle o anları anlattı.

HOLLANDA'NIN KONUŞTUĞU TÜRK A HABER'DE! LATİFE PEKER SATIRLI SOYGUNCUYU BEZLE NASIL KOVALADI?

Hollanda cesur anne Latife Peker'i konuşuyor. Satırla fırına giren hırsızı elindeki bezle kovalayan Latife Peker, Hollanda'da kahraman ilan edildi. Kahraman anne Latife Peker A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Hollanda'da yaşamını sürdüren Konyalı Latife Peker, dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovaladı. Olay Hollanda medyasında oldukça ses getirdi ve kadın kahraman ilan edildi.

Latife Peker A Haber'e şunları söyledi:

Olay Salı günü başımıza geldi. Fırına çalışmaya geldim. Börekleri felan yaptım, sonra temizliğe geçtim. O ara yüzü maskeli biri geldi. Ben başta bir şaka yaptığını zannettim. İlk anda aldırış etmedim. Tanıdıklardan birinin bana şaka yaptığını düşündüm.

Tabi sonra kasaya yönelince hırsız olduğunu anladım. Kaçtım ama geri geldim. Elinde satır varmış onu itmeye çalıştım. Sonrasında hırsız kaçtı. Yakınlarım aradı beni ama o anda bir refleksi ile yaptık onu. Aslında ben de o an nasıl yaptığımı anlayamadım.

Geçmiş olsun diyerek beni arıyorlar ve nasıl öyle hırsıza saldırdığımı soruyorlar. Ben ilk başta elindeki satırı görmemiştim. Sonrada izleyince onun satır olduğunu anladım.

Latife Peker'in oğul Yasin Peker A Haber'de şöyle konuştu:

Hollanda'da bu tarz olaylar son zamanalar da sık sık yaşanmaya başladı. Soygunlar oluyor ama fırında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Hırsız dışarında gözetledi ve içeride bir kadın olduğunu gördü. Ama yanlış kapıya çattı.