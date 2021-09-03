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FETÖ'ye operasyon: ByLock kullanan kamu personelleri yakalandı

FETÖ'ye operasyon: ByLock kullanan kamu personelleri yakalandı
03.09.2021 10:39
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18'i yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken firari 10 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.


Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen ve itirafçı beyanlarında isimleri bulunan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bu sabaha karşı İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün gizli haberleşme programlarından ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren FETÖ üyelerince isimleri deşifre edilen aralarında aktif kamu personellerinin de bulunduğu 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 18 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

10 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Baskın yapılan örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken firari 10 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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