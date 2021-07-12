FETÖ'ye İzmir merkezli gece yarısı operasyonu! 229 şüpheliden 125'nin yakalandı

Son dakika haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'nin yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'nin yakalandığı bildirildi.





FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem sorumluların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edilen ayrıca haklarında beyan olan şüphelilere yönelik 47 ilde 229 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Astsubay, Uzman Çavuş ve Askeri okullardan ilişikleri kesilen Askeri Öğrencilerin bulunduğu 57'i Muvazzaf, toplamda 229 şüpheli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (20), Kara Kuvvetleri Komutanlığı (26), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (16), Jandarma Genel komutanlığı (21),









Sahil Güvenlik Komutanlığı (3) ve Askeri Okullardan ilişiği kesilen (143) personel hakkında, İzmir merkezli toplam 47 ilde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde 12 Temmuz 2021 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125 şüpheli şahıs yakalandı, operasyona ilişkin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Konu ile ilgili gerekli tahkikata başlandığı, şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği duyuruldu.