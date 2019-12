FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmalı diyen CHP FETÖ'ye teslim oldu! 21.12.2019 12:39

Eski CHP'li Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile arasında alevlenen rüşvet kavgası sonrası CHP'nin kirli geçmişine ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın CHP'ye katılım sürecini anlatan Aygün, kendisine partiye katılma teklifi götürdüğü Yavaş'ın "Bunu hakaret sayarım" dediğini, fakat teklif FETÖ'cülerden gelince teklifi kabul ettiğini söyledi. Bu tartışma, CHP-FETÖ ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. İşte CHP'nin FETÖ ile olan bağı ve CHP içerisindeki FETÖ iltisaklı isimler..

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'ye katılma sürecine ilişkin bomba bilgileri ilk kez paylaştı.



"BEN BUNU HAKARET SAYARIM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu." dedi.



CHP FETÖ'YE TESLİM!

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Mehmet Metiner, "Ortada çok vahim bir iddia var. Sadece Sinan Aygün'ün yapmış olduğu rüşvet suçlaması değil aynı zamanda FETÖ iltisaklı bir çetenin CHP'de nasıl hakimiyet sağladığını ortaya koyan iddialar. Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Her iki iddia konusunda da CHP seyirci kalıyor. Hatırlayacaksınız daha önce Muharrem İnce CHP içinde bir çetenin varlığından bahsetmişti. Gene Birgül Ayman Güler FETÖ-CHP arasındaki iltisakla ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştu. En sonda da Abdulkadir Ateş bey CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu dile getirmişti. Bu çok önemlidir. Artık olay bir boyutuyla yargısaldır." dedi.



CHP SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTIR

Metiner, "Her seferinde "FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmalı" diyen ve AK Parti'yi adres olarak gösteren CHP suçüstü yakalanmıştır. Urla Belediye Başkanı yakalanmıştır. Buna benzer bir sürü FETÖ iltisaklı isimlerin CHP içinde çok etkili yerlerde bulunduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.





İŞTE CHP'NİN FETÖ İLİŞKİSİ: ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME

26 Ocak 2012: FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

(12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı..



DARBE ÖNCESİ ZİYARET

2 Aralık 2013: CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi. Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.



(14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.



YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ

9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

(5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.



SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.



27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.





MİT TIR'LARI MANŞETİ

(9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.

27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.

(12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.



KASET SKANDALI

7 Mayıs 2010: FETÖ düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı.

10 Mayıs: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi

12 Mayıs: FETÖ tarafından Selam-Tevhid kumpası ve 17 Aralık soruşturmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık, bakanlar, MİT Müsteşarı'nın bulunduğu 41 kurum ve kişi yasadışı dinlenmeye ve teknik takibe başlandı.

16 Mayıs 2010: Hürriyet, Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi.

(15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu..



FETÖ'CÜ YAYIN ORGANLARINA RÖPORTAJ

Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan CHP'li İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını FETÖ'nün yayın organı ZAMAN'a vermiş!







DARBECİLERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

Bugün "FETÖ'nün siyasi ayağı" söylemleriyle AK Parti'ye saldıran CHP'nin Genel Başkanı, her fırsatta soluğu darbecilerin yanında aldı. Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadele sürecinde devletin ve milletin yanında yer almak yerine, "demokrasi ve basın özgürlüğü" kisvesi altında FETÖ'cülere kol kanat gerdi.



FETÖ'cülerin TV binasına gelerek destek ziyaretinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değil." demişti.







"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI İLE GİTTİM"

CHP adına darbecileri ziyaret eden tek isim Kılıçdaroğlu değil. CHP'li Eren Erdem de FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında kapatılan eski Zaman Gazetesi'nin önüne gitmiş ve konuya ilişkin olarak "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik." demişti..

MİLLET DİRENİRKEN ONLAR KAÇTI

"Tankların önüne ilk ben çıkarım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi havalimanından kaçarak darbeye nasıl "direndiğini" gözler önüne sermişti.

HDP-CHP-FETÖ İMAMOĞLU'NUN SLOGANIYLA ABD'DE BULUŞTU

Gezi Parkı Şiddet Eylemleri'nin destekçisi New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği panelde HDP'nin ABD temsilcisi Giran Özcan, FETÖ firarisi eski CHP milletvekili Aykan Erdemir birlikte konuşma yaptı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da panele Skype ile bağlandı. Etkinlik için hazırlanan afişte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti.