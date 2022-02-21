FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında yeni iddianame: 68 şüpheli yargılanacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 1048 sayfalık iddianamede, eski davanın asker sanıklarının da aralarında olduğu 87 müşteki yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı ise "suç duyurusunda bulunan" olarak ifade edildi.

İddianamede, FETÖ ile ilgili birçok davada örgüt üyeleri veya yöneticileri oldukları gerekçesiyle yargılanan ve bazı dosyalarda hüküm giyen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazim Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder ve Yurt Atayün'ün yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandıktan sona Silivri'ye götürüldüğü araçta yer alan görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Başsavcılık tarafından 8 yıldır yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.



KUMPASI ADIM ADIM ÖRDÜLER

21 ve 28 Nisan 2009 tarihleri arasında Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Poyrazköy Keçilik mevkisinde yapılan kazılarda mühimmat bulunduğu açıklanmıştı. Dönemin özel yetkili savcıları kazılarda ele geçirilen silahların Ergenekon Terör Örgütü'nün silahları olduğunu ve bu örgüte bağlı bir hücrenin deşifre edildiğini iddia etmişti. SAT komandoları ve denizci subayların tutuklandığı davada yargılanan askerler ise silah bulunan arazinin SAT komandolarının eğitim alanı olduğunu, mühimmat denilen silahların da eğitimlerde kullanıldıktan sonra atılan tek kullanımlık LAV silahları olduğunu savunmuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "Poyrazköy" davası ile daha sonra "Kafes Eylem Planı", iki ayrı "Amirallere Suikast" davası, "Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan arama", "ÇYDD ve ÇEV" davaları birleştirilmişti.



ALİ TATAR'IN KATİLLERİ

Kumpas soruşturmalarında FETÖ'nün tutuklamak istediği kişilerden Yarbay Ali Tatar intihar etmiş, Prof. Dr. Türkan Saylan ise soruşturma sürecinde vefat etmişti. Toplam 6 ayrı dosyanın birleşmesinden oluşan davaya, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi bakmıştı. Bu mahkeme 84 sanık hakkında beraat kararı vermiş, sahte delillerin kimler tarafından üretildiğinin belirlenmesi için de savcılığa ihbar ve suç duyurusunda bulunmuştu.

KUMPASIN YARGI AYAĞI FİRARİ

Öte yandan, kumpasın yargı ayağında yer alan dönemin özel yetkili savcıları Zekeriya Öz ve Fikret Seçen ile hakim Mehmet Karababa yurtdışına kaçmıştı. Hakim ve savcılarla ilgili ayrıca soruşturma yürütülüyor. Geçmişte FETÖ'cü hakim, savcı ve polislerin, kendilerinden olmayan kamu görevlilerini tasfiye etmek için sahte belge üretip, uydurma soruşturmalar açtığı ortaya çıkmıştı.



15 TEMMUZ'A UZANAN SÜREÇ

Fetullahçı Terör Örgütü, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alırken, 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatına, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde de doğrudan hükümete operasyon yapmaya kalkışmıştı. 15 Temmuz 2016'da ise hain örgüt, geçmişte TSK'ya yerleştirdiği askerleri harekete geçirip askeri darbe girişiminde bulunmuştu.