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FETÖ’nün 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı’ya 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ’nün 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı’ya 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
16.07.2021 18:48
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15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit ederek ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kritik isimleri tek tek yakalanıyor. Son olarak MİT tarafından Kırgızistan'da paketlenerek Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit ederek ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kritik isimleri tek tek yakalanıyor.

Son olarak MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı.

Orhan İnandı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken, iddianame düzenlendi. İddianamede, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'yurt dışı yapılanması' içinde 'ülke imamı' ve 'Orta Asya mesulü' olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile bire bir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'ByLock' yazışma programını kullandığı aktarıldı. İddianamede ayrıca İnandı'nın yurt dışına kaçan sözde üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu tespitinin de yapıldığı belirtildi.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İddianame, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Orhan İnandı hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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