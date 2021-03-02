FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon

Son dakika haberine göre FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatları olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan bir albay, 4 binbaşı ve 2 yüzbaşı ile emekli bir albay ve daha önce ihraç edilmiş bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.



BİR OPERASYON DA MALİ YAPILANMASINA

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişiden 7'sinin yurt dışında olduğu, 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



KAYSERİ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU

Son olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan, muvazzaf ve ihraç 10 askeri şahsın yakalanması için 4 ili kapsayan operasyon yapıldı.







Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen muvazzaf ve ihraç 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Verilen karar sonrasında bu gün sabah Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başlatılan operasyon sürüyor.



ANKARA'DA DÜĞMEYE BASILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 44 şüpheli hakkında Ankara merkezli 26 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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