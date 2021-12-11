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FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın kaos planı ortaya çıktı!

FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın kaos planı ortaya çıktı!
11.12.2021 00:51 - Son Güncelleme: 11.12.2021 01:29

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Ekonomik manipülasyon ve kur saldırıları son zamanlarda gündeki yerini korurken FETÖ'nün kara kutusu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı ismi ön plana çıktı. Ümit Özdağ'a 'Parti kurmayın, sokağa dökülün' çağrısı yapan, yabancı istibaratçılar ve FETÖ'cülere Türkiye'deki sokak hareketlerinin etkili olabilmesi için bazı tavsiyelerde bulunan Altaylı, halkın cebine dokunulması gerektiğini bildirdi ve ekonomik kaosun şart olduğunu söyledi. İşte FETÖ'nün 'Hacıbey' lakaplı karakutusu Enver Altaylı ile ilgili gerçekler...

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