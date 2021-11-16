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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına darbe! 43 gözaltı

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına darbe! 43 gözaltı
16.11.2021 13:01
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Son dakika... Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması kapsamında 76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ'ye darbe üstüne darbe... Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması kapsamında 76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

73 ASKERİ ÖĞRENCİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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