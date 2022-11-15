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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! 4 ilde harekete geçildi

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! 4 ilde harekete geçildi
15.11.2022 09:40

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonalara bir yenisi daha eklendi. FETÖ’nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye operasyon düzenlendi.

AKTİF GÖREVDE OLANLAR VAR
Aralarında görevde olan uzman çavuş, görevde astsubay ve ihraç subay ile astsubayların olduğu şüpheliler hakkında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerin bulunduğu belirlenirken, yapılan analiz çalışmalarında periyodik ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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