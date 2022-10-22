FETÖ'den yeni numara: 1 dolarlık teröristlerden '5 liralık' şifre

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Zanlılardan 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine de ev hapsi cezası verildi.

ŞİFRELEDİKLERİ 5 LİRALARI KULLANIYORLARDI

Soruşturma kapsamında ulaşılan detaylara göre, örgütün yeni para toplama yöntemi de ortaya çıktı. FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 1 dolarlık banknotların bulunmasıyla gündeme gelen örgüt üyelerinin yeni yöntem olarak para toplarken şifreledikleri 5 liraları kullandıkları belirlendi.

PARA VERECEK ADRESLERE GÖNDERİLİYORDU

Polis ekiplerince yapılan incelemeye göre, örgütün yurt dışında yaşadığı tespit edilen sözde yöneticilerinden biri, İstanbul'daki sorumluyla internetten yaptığı görüntülü görüşmede, ertesi gün tekrar görüntülü arayacağını ve parayı alacağı yerleri söyleyeceğini bildirdi.

Görüşme sırasında, İstanbul'daki şüphelinin yanındaki farklı sayıdaki 5 liralık banknotların fotoğrafını çeken yurt dışındaki zanlı, adreslerini bildireceği iş yerlerine gittiğinde bu 5 lirayı göstermesini istedi. Zanlı ayrıca çektiği 5 liraların görüntüsünü, örgüte para verecek kişilere de gönderdi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BU YÖNTEMLE TOPLANDI

İstanbul'daki terör örgütü üyesinin bu yöntemle kendisine bildirilen iş yerlerine giderek, konuşmadan gösterdiği şifrelenen 5 liralarla yüklü miktarda Türk lirası ve döviz topladığı belirlendi.

Ekipler, çoğunluğu yurt dışından ülkeye sokulan paraların Türkiye'deki örgüt üyelerine dağıtılmak üzere toplandığını tespit etti.

MİLYONLARCA LİRA ÖRGÜT ÜYESİNİN EVİNDEN ÇIKTI

İstanbul merkezli Van, Artvin ve Düzce'de düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 646 avro, 6 bin 930 pound ve 871 gram altının büyük çoğunluğunun örgüt üyesinin Başakşehir'deki evinde bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında ayrıca ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirilmişti.

GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik 59 ilde düzenlenen operasyon gerçekleştirildi.

TURGUT ASLAN KİMDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında görevinin başındaydı.

Aslan, ihanet gecesinin ilk saatlerinde olaya müdahale etmek istediğini, Jandarma Harekat Başkanı ile sözleştiği üzere korumalarıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiğini söylemişti.

DARBECİLER BAŞINDAN VURDU

Emekli edilen eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin özel kalem müdürü darbeci Erkan Öktem tarafından tuzağa düşürülen Aslan, "Beni rehin aldılar. ellerimi bağladılar. Ondan sonra kafama sıkmışlar. Hatırlayamıyorum ondan sonrasını" dedi.

Koruması Hasan Gülhan orada şehit düştü. Darbeciler, Turgut Aslan'ın da öldüğünü sandı, vurulduğu yerde bıraktılar.

DEFALARCA AMELİYAT OLDU

Darbe girişimi bastırıldığında özel harekatçılar tarafından hareketsiz halde bulunarak, hemen hastaneye kaldırılan Aslan, 5 kez beyin ameliyatı geçirdi, aylarca yoğun bakımda kaldı. 15 Temmuz gazisi Aslan, hayatta kalmayı başardı.

Aslan, kendine geldiğinde tek korkusunu şöyle anlatmıştı:

İlk kendime geldiğimde, Fetullah Gülen, FETÖ acaba başarılı oldu mu, başarılı oldu ise demokrasi kaybetti diye düşündüm.