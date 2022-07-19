FETÖ'den tutuklanan Ufuk Özen Alibeyoğlu imamlara 'paçoz' demişti!

Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardeşen Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün Mülkiye Teşkilatı Mahrem Yapılanması operasyonunda hakkında beyanlar bulunduğu ve operasyonel hatlar aracılıyla mahrem imamlara iletişime geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Alibeyoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek itiraz etti. Alibeyoğlu, Başsavcılığın itirazının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanmıştı. Alibeyoğlu, "Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" şeklinde konuşmuştu.