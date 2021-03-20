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FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi Kasım Davas MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı

FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi Kasım Davas MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı
20.03.2021 16:06
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Son dakika haberine göre FETÖ'nün sözde "Trabzon yargı sorumlusu" olduğu suçundan aranan eski Danıştay üyesi Kasım Davas, MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla Ankara'da lüks bir sitede yakalandı.


FETÖ'nün Trabzon'daki sözde yargı ve kaymakam sorumlusu olduğu değerlendirilen eski Danıştay üyesi firari Kasım Davas'ın Çankaya ilçesinde lüks bir sitede saklandığı tespit edildi.

Ankara Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından söz konusu adrese ortak operasyon düzenlendi.

FETÖ'cü Davas, arabayla kaçmaya çalışırken sitenin girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eski Danıştay Üyesi Davas hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

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