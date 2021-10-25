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FETÖ'cülerin ihanet trafiği ABD raporunda: Defalarca Pensilvanya’ya gittikleri belgelendi!

FETÖ'cülerin ihanet trafiği ABD raporunda: Defalarca Pensilvanya’ya gittikleri belgelendi!
25.10.2021 10:42 - Son Güncelleme: 25.10.2021 10:43
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FETÖ’nün 15 Temmuz ihanetini yöneten mahrem imamların darbe girişimi öncesindeki uçuş trafiği ABD raporu ile deşifre oldu. Hainlerin örgüt elebaşı Gülen’den talimat almak için defalarca Pensilvanya’ya gittiği belgelendi.

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15 Temmuz'un kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararının en dikkat çeken bölümlerden biri, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi'nin darbe girişimini yöneten alçakların uçuş trafiğini deşifre eden raporu oldu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da tamamlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için yaptığı hazırlıklar adım adım anlatıldı.

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