FETÖ'cülerin ihanet trafiği ABD raporunda: Defalarca Pensilvanya’ya gittikleri belgelendi!

15 Temmuz'un kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararının en dikkat çeken bölümlerden biri, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi'nin darbe girişimini yöneten alçakların uçuş trafiğini deşifre eden raporu oldu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da tamamlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için yaptığı hazırlıklar adım adım anlatıldı.