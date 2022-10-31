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FETÖ'cülerin firar rotası ortaya çıktı: Kaş-Meis-Atina üçgeni

FETÖ'cülerin firar rotası ortaya çıktı: Kaş-Meis-Atina üçgeni
31.10.2022 11:57

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Son dakika haberi! FETÖ üyesi 20 bin kişiye kucak açan Yunanistan'a Meis adası üzerinden yapılan kaçış güzergahı ve yöntemleri ortaya çıktı. Şebeke Kaş’tan Meis adası güzergahına günübirlik yat turları düzenliyor ve her gün bir kişi alıyor. Yunan koylarına yanaştığı esnada firari, botla farklı bir tur teknesine aktarılıyor. Bu yatta akşama kadar turistlerle gezdirilen firari, akşam da Meis adasına bırakılıyor.

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15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çoğu FETÖ üyesi 20 bin kişiye kucak açan Yunanistan'a Meis adası üzerinden yapılan kaçış güzergahı ve yöntemlerine ulaşıldı. Bu bilgiler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma dosyasında kendisine yer buldu.

MİT ve savcılığın tespitleriyle örgütün yurt dışına kimin kaçacağına dair planlamaların genel olarak merkez yönetimi tarafından yapıldığı belirlendi. Merkezden habersiz kaçış planı yapıp da kaçış sırasında yakalanmaları durumunda ise söz konusu kişinin ailesine örgüt tarafından para yardımında bulunulmuyor. Kaçacak kişilerin gruplar halinde planlamaları yapılırken, kaçış parası ise kişi başı 3 bin 500 euro. Firari şahsın merkezin bilgisi dahilinde gitmesi durumunda paranın bir kısmı merkez tarafından karşılanabiliyor.

GÜNÜ BİRLİK YAT PERDELEMESİ
Örgütün Antalya'daki kaçış rotasının tespitine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, örgüt üyelerinin Antalya Kaş'ta yat turu yapan bir şahısla irtibatlı olduğu saptandı. Bu şahısla hiçbir suretle telefon üzerinden görüşmedikleri sadece yüz yüze görüştükleri belirlendi. Bu kaçakçının Kaş'tan Meis adası güzergahında günübirlik yat turları düzenlediği, her gün bir firari şahsı tekneye aldığı ortaya çıkarıldı.

Meis Adası yakınlarında tekne, koylara yanaştığı esnada firari şahıs botla farklı bir tur teknesine veya yatına transfer ediliyor. Bu yatta akşama kadar turistlerle gezdirilen şahıs, akşam Meis adasına bırakılıyor. Burada ise kalacak otel ayarlanıyor. Daha sonrasında ise Atina'ya ulaştırılıyor.

AB KİMLİĞİ SAĞLANIYOR
Bu kaçış organizasyonunda AB kimliğinin olması ise zorunlu. Aksi takdirde parmak izi alınıyor ve 6 ay boyunca Yunanistan'dan farklı bir ülkeye iltica talebinde bulunamıyor. Atina'da polis kontrolü esnasında sahte dahi olsa kimlik gösterilmesi halinde parmak izi alınmıyor. Sadece kimlik alınarak, örgüt üyesi kaldığı yere gönderiliyor.



İbrahim Uslu

ESKİ HAKİM TEKNEYLE KAÇIYORDU
Yurt dışına kaçmak üzereyken Kaş'ta bir teknede yakalanan ihraç hakim İbrahim Usta gözaltına alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, Usta'nın üzerinden bir adet cep telefonu pasaport, kimlik ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Usta çıkarıldığı Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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