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FETÖ'cülere ev ayarlayan iş insanlarına operasyon! Ne yapmamışlar ki...

FETÖ'cülere ev ayarlayan iş insanlarına operasyon! Ne yapmamışlar ki...
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması için bağ evlerini kullandıran iş insanı yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kentte ikamet eden ve esnaflık yapan A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O.'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki esnaf iş insanı yapılanmasında yer aldıkları, örgüte himmet verdikleri, terör örgütünü ve elebaşını övücü paylaşımlarda bulundukları, terör örgütü elebaşının Bank Asya ya destekte bulunulması adına yaptığı çağırı sürecinde hesap açtırıp para yatırdıkları, bazı örgüt mensuplarının ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin de özellikle 2015 Aralık ayında terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması adına bağ evini örgüt mensuplarının kullanımına olanak sağladığı belirlendi.

Şahısların yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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