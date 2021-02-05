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FETÖ'cü Serdar Atasoy'u kim korudu? Serdar Atasoy bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı?

FETÖ'cü Serdar Atasoy'u kim korudu? Serdar Atasoy bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı?
05.02.2021 12:19
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2020 yılında yapılan YAŞ ile tuğgenerallik rütbesine yükseltilen Serdar Atasoy, FETÖ üyeliğinden gözaltına alınmış ve itirafçı olmuştu. Peki teğmenlik rütbesinin kendisine FETÖ elebaşı Gülen tarafından takıldığını söyleyen Atasoy, bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı? Konuya ilişkin çok konuşulacak ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.


Son YAŞ toplantısında terfi ettirilen Serdar Atasoy'un FETÖ'den gözaltına alındığı, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Serdar Atasoy'un, FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında Erzincan'da gözaltına alınıp savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldığı bilgisi tuğgeneralliğe yükseltildiği 2020 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısında gündeme gelmedi mi? Atasoy'la ilgili FETÖ soruşturması dosyasında yer aldıysa buna rağmen nasıl terfi ettirilerek, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atandı? Atasoy istihbaratın radarından kaçmayı nasıl başardı? FETÖ'cü Serdar Atasoy'u bugüne kadar kimler korudu? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayınında çok konuşulacak detayları aktardı.
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