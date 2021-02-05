FETÖ'cü Serdar Atasoy'u kim korudu? Serdar Atasoy bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı?

2020 yılında yapılan YAŞ ile tuğgenerallik rütbesine yükseltilen Serdar Atasoy, FETÖ üyeliğinden gözaltına alınmış ve itirafçı olmuştu. Peki teğmenlik rütbesinin kendisine FETÖ elebaşı Gülen tarafından takıldığını söyleyen Atasoy, bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı? Konuya ilişkin çok konuşulacak ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.