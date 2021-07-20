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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
20.07.2021 10:21
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Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmenler Gazinosu'nun önünde kameralarca kaydedildi. Kısa bir süre burada kalan Öksüz ve Oruç'u, bir grup darbeci askerin uğurladığı kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki bu görüntüleri, Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.


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