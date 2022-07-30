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FETÖ firarisi Kemal Maman'dan 15 Temmuz itirafı: Hain darbe girişimini sivil imamlar yönetti!

FETÖ firarisi Kemal Maman'dan 15 Temmuz itirafı: Hain darbe girişimini sivil imamlar yönetti!
30.07.2022 15:41

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Son dakika haberi! Hain darbe girişimi sonrası firar eden FETÖ'nün firari kalemlerinden Kamil Maman Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapatılan medya kuruluşu Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme'nin yaptığı canlı yayına katıldı. 15 Temmuz'u FETÖ'nün planladığına ve sivil imamların o gece TSK içindeki komutanları örgütlediğine dikkat çeken Maman, "Bugün gözaltına alınmış, 15 Temmuz'un başında olmuş isimlerin hepsi cemaate (FETÖ'ye) yakın komutanlar." dedi. TSK içinde yer değiştirmek isteyenleri sivil imam Kemal Batmaz'la konuştuğuna dikkat çeken Maman, "Kemal Batmaz'ı arıyorsun ben İzmir'e gitmek istiyorum diyorsun ve İzmir'e gidiyorsun." ifadelerini kullandı.

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