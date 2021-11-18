FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Örgütten kurgulanmış panik videosu geldi

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından Pensilvanya'da terör ininde zehirlendiği ve öldüğü iddiası örgütü panikletti.

FETÖ MİLİTANI TÜRKYOLU'NUN ADAMI ZEHİRLEDİ

Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği iddialara göre, FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı elebaşını zehirledi. Gülen'in zehirlenmesinin hemen ardından örgütün üst düzey isimlerinin istişare için bir araya geldiği ve saatlerde görüştüğü ileri sürüldü.

Akşam saatlerinde FETÖ'cülerin 'Gurbet Mezarlığı' adını verdikleri ve FETO'nun gömüleceği yer olarak bilinen yerde hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

TAKVİM'İN HABERİ HIZLA YAYILDI

FETÖ'cüler zehirlenme olayını yalanlamayı planlarken Takvim.com.tr'nin haberi ve sosyal medyada da ortaya atılan iddialar büyük ses getirdi ve hızlıca yayıldı. Aynı zamanda FETÖ'cü Türkyolu'nun evinde bir kişinin intihar ettiği iddiaları da haberlerde yer aldı.

ÖRGÜT PANİKLEDİ

Panikleyen örgüt üyelerinden 'Hayır ölmedi' açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle dolu bir video servis edildi.

VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Elebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar "Fetullah Gülen öldü" iddialarını güçlendirdi.

Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı.

Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonun ilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görülüyor daha sonra ise FETÖ elebaşının elinde vantilatör görünüyor.

Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı mektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.

SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SU

İlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yaz aylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor.

Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında soğuk geçiyor.

Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.

ÖLDÜ İDDİALARI GÜÇLENDİ

Örgütün elebaşı Gülen'in güncel bir görüntüsünü yayınlayaması montaj videolar ile tabanını diri tutmaya çalışması da "Fetullah Gülen öldü" iddialarını güçlendir