FETÖ bağı nedeniyle görevden alınan CHP'li Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı

FETÖ'nün 2014'te hükümeti yıkmak için gerçekleştirdiği 17/25 Aralık polis - yargı darbe girişiminden sonra teröristbaşı Fetullah Gülen için, "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız" diyen CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı.

çişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl önce yolsuzluk ve FETÖ bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti'ye geçti.

Özlem Hazinedar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak 2018'de CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 meclis üyesini, FETÖ bağlantısı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırmıştı.

2015''TE TERÖRİSTBAŞI GÜLEN VE FETÖ'CÜLERE ÖVGÜLER DİZDİ!

Görev yaptığı 2014 ile 2018 arasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapan Murat Hazinedar devamlı FETÖ'cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın etkinliklerine katılmıştı.

O dönem "paralel" olarak nitelendirilen FETÖ'cülere destek verdiği için gururlu olan Hazinedar devamlı teröristbaşı Fetullah Gülen'i ve FETÖ'yü övüyordu.

2015 yılında yine benzer bir etkinliğe katılan Hazinedar, teröristbaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'cüler için, "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız. Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim" demişti.