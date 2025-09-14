PODCAST CANLI YAYIN

Fethiye'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

