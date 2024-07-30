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Fethiye'de feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü! Aile sinir krizi geçirdi! Yürek yakan anlar kamerada!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024, 00:42 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024, 00:54

Fethiye'de feci kaza! 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü! Aile sinir krizi geçirdi! Yürek yakan anlar kamerada!

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi’nde meydana gelen kazada otomobilin ile çarpışan motosikletin sürücüsü Asım Bulut Ertürk (15) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Selçuk Y. ise gözaltına alındı. Ertürk'ün cansız bedeni cenaze aracına konduğu sırada olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin acı feryatlarıyla gecenin sessizliğini hüzne boğan dakikaları kamerada.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin ile çarpışan motosikletin sürücüsü Asım Bulut Ertürk (15) hayatını kaybetti.

Kaza, Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Asım Bulut Ertürk'ün kullandığı 48 ALF 357 plakalı motosiklet, iddiaya göre caddede bulunan kavşağa yaklaştığı sırada, Selçuk Y. yönetimindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ertürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Selçuk Y. ise gözaltına alındı. Ertürk'ün cansız bedeni cenaze aracına konduğu sırada olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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