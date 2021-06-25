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Fethiye haber son dakika! Kavşakta kaza: 3 ölü 5 yaralı

Fethiye haber son dakika! Kavşakta kaza: 3 ölü 5 yaralı
25.06.2021 09:22
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Fethiye - Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi öldü 5 kişi de yaralandı


MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Gürsoy Dönmez yönetimindeki 48 HL 648 plakalı otomobil ile Halil Can Çakal'ın kullandığı 48 K 9939 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Gürsöy Dönmez, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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