RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe - Ankaragücü U19 karşılaşmasına hakem olarak 'Ali Koç'un atandı!

Fenerbahçe - Ankaragücü U19 karşılaşmasına hakem olarak 'Ali Koç'un atandı!
06.05.2021 01:10
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Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını hakem Ali Koç’un yöneteceği açıklandı. Koç bu sezon 3. Lig’de oynanan 5 karşılaşmada ise 4. hakemlik yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı adı taşıyan genç hakemin bu maça atanması sporseverleri tebessüm ettirdi. Öte yandan yorumcu Erman Toroğlu konuya ilişkin, "İsmi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını hakem Ali Koç'un yöneteceği açıklandı. Koç bu sezon 3. Lig'de oynanan 5 karşılaşmada ise 4. hakemlik yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı adı taşıyan genç hakemin bu maça atanması sporseverleri tebessüm ettirdi. Öte yandan yorumcu Erman Toroğlu konuya ilişkin, "İsmi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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