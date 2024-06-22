Feke'de yangın!

Adana'nın Feke ilçesinde Sinan Taştekin'e ait evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek, telef oldu. Söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Süphandere Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Sinan Taştekin'e ait evde yangında meydana geldi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, zemin katta bulunan ahırda ise 2 büyükbaş hayvan ve 1 köpek telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.