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Feci kazada ölen Tarık Kesekçi İHA-SİHA yapımında görevliydi! Baykar'ın acı kaybı

Feci kazada ölen Tarık Kesekçi İHA-SİHA yapımında görevliydi! Baykar'ın acı kaybı
27.11.2021 16:42
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Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi. Kazada Kesekçi ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak kentteki bir programa katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları belirlendi.

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Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya'nın İstanbul'dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

SELÇUK BAYRAKTAR: SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kazada hayatını kaybeden Tarık Kesekçi bir tweet attı. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, @T3Vakfi'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır."

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