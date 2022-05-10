Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: "Savunduğum için toplumdan af diliyorum"

CHP'deki adaylık yarışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası yandaşları ile girdiği tartışma ve tepkiler devam ediyor.

Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.

YANDAŞLARI BİR BİR OTOBÜSTEN ATLADI

Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş, Fatih Portakal gibi isimlerin kimi İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini ifade derken kimi de İmamoğlu'nun tavrına tepki gösterdi.

Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu.

Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri de tepkilerin dozunu artırdı ve Ekrem İmamoğlu'nun PR balonunun patladığı görüldü.

İmamoğlu'na desteğini çekeceğini ifade eden isimlerden biri de Fazıl Say oldu.

Say paylaştığı video ile ''Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim. Toplumdan af diliyorum'' dedi.

Say şunları söyledi:

''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım.

"GÖZÜMDEN DÜŞTÜ"

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın.

"TOPLUMDAN AF DİLİYORUM"

Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''