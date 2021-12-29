Fazıl Say’dan İmamoğlu’na gelen destek akıllara Kılıçdaroğlu’nun ‘yalakadan sanatçı olmaz' sözlerini getirdi!

Cumhuriyet Halk Parstisi'ne yakınlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili attığı tweet akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini getirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarına terör örgütleri ile iltisaklı kişileri doldurduğu iddiası gündemdeki sıcaklığını koruyur.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile İBB'de terör örgütü ile iltisaklı çalışanlar olduğu gerekçesiyle 'özel teftiş' başlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır."

FAZIL SAY'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK

İBB'de terör örgütü üyelerinin yuvalanması vatandaş nezdinde büyük tepki çekerken CHP yandaşı Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım geldi.

Fazıl Say yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur… Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul'u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye'yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren ve "Yanındayız" ifadelerini kullanan Fazıl Say'ın paylaşımı sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalakadan sanatçı olmaz' ifadeleri geldi.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN YALAKADAN SANATÇI OLMAZ"

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmasında, "Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat" ifadelerini kullanmıştı.

SAY'A TEPKİ

Sosyal medyada kullanıcılar Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Kimi vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile Fazıl Say'ı vuruken kimi vatandaşlar da Ekrem İmamoğlu'nun yandaşı sanatçılara çektiği konser kıyağını hatırlatarak Fazıl Say'ı eleştirdi.