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Fatih'te taksici kavgası! Sopalarla birbirlerine giriştiler

Fatih'te taksici kavgası! Sopalarla birbirlerine giriştiler
02.07.2021 13:01
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İstanbul Fatih'te kaza sonrası tartışan iki taksici araçlarının bagajlarından aldıkları sopalarla birbirlerine girdi. Taksiciler bir türlü sakinleşmeyince araya girenler kavgayı ayırdı. Bir genç, taksicilerin ellerindeki sopaları alarak uzaklaşırken kavga ise saniye saniye görüntülendi.


Olay dün saat 14.00 sıralarında Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yaşandı. Aynı yönde giden iki taksici çarpıştı. Araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce öndeki taksinin sürücüsü diğeriyle araç içinde kavgaya tutuştu. Kavga ettikleri taksiden inen sürücüler araçlarının bagajlarını açarak ellerine geçirdikleri sopalarla birbirine saldırdı.

ARAYA GİREN GENÇ HER İKİ TARAFIN ELLERİNDEKİ SOPALARI ALDI
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bu sırada gelen bir genç her iki taksicinin elinde bulunan sopaları alarak oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kavgaya tutuşan sürücüleri yine çevredekiler ayırdı.

Kavgada taksicilerden biri boğazından diğeri de elinden hafif yaralandı.

Kaza sırasında öndeki takside bulunan ve kavga nedeniyle büyük panik yaşayan kadın ve yanındaki kişi başka bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı.

Bir süre daha tartışan taksiciler daha sonra aralarında kaza tutanağı tutup anlaşarak olayı sonlandırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.

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