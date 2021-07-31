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Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı! Seferlerde aksama yaşanıyor

Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı! Seferlerde aksama yaşanıyor
31.07.2021 15:01
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Son dakika haberine göre, Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Seferler, Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arası yapılıyor. Kazada ilk belirlemelere göre yaralı bulunmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor.


Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı.



Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralı bulunmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor.






SEFERLER KABATAŞ VE SİRKECİ ARASINDA YAPILIYOR


Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arasında yapıldığını duyurdu.

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