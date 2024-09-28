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Fatih'te motosiklet kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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Fatih'te motosiklet kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 00:26 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 00:34

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde 2 yaşındaki Özbekistanlı çocuk, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 13 suç kaydı bulunan motosiklet sürücüsü Burhanettin T.'nin kimliği belirlendi, ancak halen firarda. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti.

Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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