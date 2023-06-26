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Fatih'te kağıt ve plastik atıkların bulunduğu depoda yangın çıktı

Fatih'te kağıt ve plastik atıkların bulunduğu depoda yangın çıktı
26.06.2023 14:33

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Son dakika haberleri...Fatih'te kağıt ve plastik atıkların bulunduğu depoda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

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Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Şifahane Sokakta bulunan bir depoda yangın çıktı.

Kağıt ve plastik atıkların bulunduğu depodaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bu sırada yükselen dumanlar Tarihi Yarımada'da bir çok noktadan görüntülendi.

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