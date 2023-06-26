Fatih'te kağıt ve plastik atıkların bulunduğu depoda yangın çıktı

Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Şifahane Sokakta bulunan bir depoda yangın çıktı.

Kağıt ve plastik atıkların bulunduğu depodaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bu sırada yükselen dumanlar Tarihi Yarımada'da bir çok noktadan görüntülendi.