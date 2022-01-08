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Fatih'te bir kaza daha: İki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Fatih'te bir kaza daha: İki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
08.01.2022 12:50

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Fatih'te seyir halindeki iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Fatih'te sabah saatlerinde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada da 8 yolcu yaralanmıştı.

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Beylerbeyi Caddesi'nden Eyüpsultan istikametine seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 5 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylerbeyi Caddesi'nin Eyüpsultan istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otobüslerden biri olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı. Diğer İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

SABAHKİ KAZADA 8 YOLCU YARALANMIŞTI
Fatih'te sabah saatlerinde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada da 8 yolcu yaralanmıştı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne arkadan çarparak refüje girmişti. Kazada yaralanan yolcular hastaneye kaldırılmıştı.

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