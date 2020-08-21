Fatih sondaj gemisi Karadeniz açıklarında doğalgaz arıyor! Türkiye arama faaliyetlerine hız verdi

21.08.2020 11:42

Son dakika haberi... Dünya Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye odaklanmışken Türkiye, doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine hız verdi. Karadeniz’deki arama faaliyetleri, Fatih sondaj gemisi tarafından yürütülürken, Oruç Reis Gemisi de Akdeniz’de çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz’deki ilk sondaj yapılan lokasyon olan Tuna-1, Türkiye’nin doğal gaz arama faaliyetlerinde öne çıkıyor.

Türkiye halihazırda birden çok bölgede petrol ve doğal gaz arama faaliyeti yürütüyor. Karadeniz Ereğli yakınlarındaki Tuna-1 lokasyonunda Fatih sondaj gemisi, arama faaliyetlerini sürdürürken, Akdeniz'de de KKTC'nin verdiği yetki kapsamında arama faaliyetleri devam ediyor.

Karadeniz'deki arama faaliyetleri, mayıs ayı sonunda İstanbul'dan bölgeye hareket eden Fatih sondaj gemisi tarafından yürütülüyor. Gemi, Karadeniz Ereğli açıklarında yer alan Tuna-1 lokasyonunda faaliyet gösteriyor. Kıyıdan yaklaşık 150 km açıkta bulunan bölge, Bulgaristan ve Romanya karasularına da yakın bir noktada yer alıyor. Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olan Tuna-1, Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetlerinde öne çıkıyor.



Milliyet'te yer alan habere göre bölgede iyi kalite doğal gaza rastlandığı, bulunan gazın yüzeye çıkış hızıyla ilgili debi testleri yapıldığı ifade ediliyor. Doğal gaz rezervinin hesaplandığı Tuna-1 lokasyonunda üretimin birkaç yılı bulabileceği ifade ediliyor. Söz konusu arama noktası, Karadeniz'deki ilk sondaj noktası ancak son nokta olması beklenmiyor. Önümüzdeki süreçte Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinin birkaç ilave noktayla devam etmesi öngörülüyor. Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinde dikkat çeken bir başka noktanın ise Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy açıkları olduğu öne sürülüyor.



YERLİ ENERJİ POTANSİYELİ

Türkiye'nin karasal alanlar ve sığ sularda da petrol ve doğal gaz tespit çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ham petrol üretimi 2019 itibarıyla 2.9 milyon tona çıkarken, doğal gaz üretimi de 483 milyon metreküpe ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Türkiye'nin üretilebilir doğal gaz rezervleri ise 19 milyar metreküp civarında bulunuyor. Doğal gaz rezervlerinde Orta ve Doğu Trakya bölgesinde yapılan arama faaliyetleri öne çıkıyor. Türkiye'nin üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 1.4 milyon varil. Denizde petrol üretimi kapsamında son dönemde Alanya-1, Finike-1, Karpaz-1 gibi sığ deniz kuyuları devreye alınırken, öne çıkan bölgeler Şırnak, Batman, Nusaybin, Bismil, Adıyaman, Doğu Fırat, Diyarbakır oldu.



DOĞU AKDENİZ'DE EGEMENLİK MÜCADELESİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetleri de devam ediyor. KKTC'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği yetkiyle Kıbrıs Adası açıklarında arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, Navtex ilanıyla da Yunanistan'a karşı denizde egemenlik hakarını savunuyor. Bu kapsamda Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler tarafından uluslararası hukuka uygun olarak Türk Kıta Sahanlığında sismik çalışmalar yürütülüyor.



Akdeniz'deki sismik araştırmalar kapsamında 23 Ağustos'a görev yapması için toplam bin 750 kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indirildi. Sismik araştırmalardan umut vaadeden sonuçlar çıkması halinde sondaj çalışmalarına geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin gelişmiş özelliklere sahip sondaj gemisi de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor.



ORUÇ REİS'E KORUMA

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.