Fatih Altaylı’dan yine yalan: Habertürk FETÖ’cülerin hedefi oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Bu Habertürk Grubu, benim başımda olduğum dönemde Habertürk Gazetesi her zaman böyle hedef oldu. FETÖ’cülerin hedefi oldu. Hatırlayın ki 17-25 Aralık denilen o dönemde en hedefteki gazete, en hedefteki yayın organı yine Habertürk’tü” dedi. Altaylı’nın, söz konusu açıklamalarını FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianame yalanlıyor. İddianamede; Habertürk Televizyonu’nun üst düzey yöneticilerinin, FETÖ’nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde etkin rol aldığına dikkat çekiliyor. Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen ve Habertürk muhabiri Mustafa Gökkılıç FETÖ’den tutuklandı. Habertürk eski muhabiri Bülent Ceyhan da yurt dışına firar etti.