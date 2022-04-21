RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
21.04.2022 08:46

OTOMATİK OYNAT

Haber 06:08
Allah herkese böyle ölüm nasip...
Haber 02:24
Hulusi Akar'dan Pençe-Kilit...
Haber 48:12
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 01:02
Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni...
Haber 03:24
Kurbanı koklayarak seçiyorlar
Haber 02:25
Herkes kalp krizi sandı ama...
Haber 01:47
PKK’ya Kuzey Irak’ta...
Haber 52:56
Devlet Bahçeli'den önemli...
Haber 00:52
Babasını tek darbeyle...
Haber 01:42
'Sağır ve dilsiz' dilenci...
Haber 02:25
7 bin lira maaş! Çoban...
Haber 01:03
Kasımpaşa tribün liderine...

Fas'ta bağırsak ameliyatı geçiren Mustafa Demirel ile Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavilerine Türkiye'de devam edilmesi talepleri üzerine, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.

Haber Videoları

Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Mustafa Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla çok kilo kaybetti. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.

Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ise ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.

Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Türkiye'ye gelerek tedavi olmak istedi.

Hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığının Fas ve Mısır'a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay'ı alarak, sabah 05.15'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Alanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla Mustafa Demirel tedavisi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

SON DAKİKA